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Балкан не се поколеба срещу ЦСКА

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Действащите шампиони в НБЛ продължават по план.

балкан цска нбл
Снимка: balkan-basket.com/Мирослав Дойчев
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Балкан продължава да се радва на пълен актив в НБЛ. Действащите шампиони наложиха волята над ЦСКА след 94:65 в мач от четвъртия кръг. С изключение на началото на второто полувреме, когато допусна колебание, момчетата на Богдан Караичич държаха нещата под свой контрол за четвърти пореден успех, като нанесоха третото последователно поражение в елита за момчетата на Йордан Бозов.

В игра за „зелените“ се завърнаха Иван Спиров и Дарнел Едж, но от групата отсъстваше Алекс Дюкас.

Това означава, че балканци имат четири победи на сметката си, а "армейците" са с един успех и три поражения. На 7 ноември (събота) Балкан ще пътува до Плевен за мач със Спартак. От своя страна ЦСКА ще приеме Шумен в същия ден.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)


За известна интрига можеше да става дума само на старта, когато мачът все още изглеждаше равностоен. Постепенно домакините демонстрираха своя потенциал в нападение и на бърза ръка разликата в тяхна полза стана внушителна, нараствайки до 21 точки след 10 минути игра.

Наказателната акция на „зелените“ бе факт и в началото на втората част, в която авансът им продължи да нараства с бързи темпове. Гостите надигнаха глава в опит да намалят изоставането си, но балканци се изстреляха при 52:33 на голямата почивка.

Макар и подема, който „армейците“ имаха в началото на второто полувреме, тимът от Ботевград не допусна повече колебания за аванс от 20 точки в края на третия период. Във финалната десетка не се случи нищо по-интересно и бе оформен само крайният резултат.

Александър Стоименов даде тон на Балкан с 19 точки. Гаел Бониля завърши с 14 и 6 борби, Джаванте МакКой реализира 12, Димитър Димитров записа 10 и 6 овладени под двата ринга топки.

Мартин Русев отвърна за ЦСКА с 22 точки. Нана Антуи-Боасиако приключи с 14 и 10 борби, Боян Кьосев наниза 13 точки, Иван Димитров има 10.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Балкан #БК ЦСКА

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