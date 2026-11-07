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Балкан сложи спирачки на Спартак в НБЛ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Действащите шампиони се оцеляха в Плевен.

балкан сложи спирачки спартак нбл
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Балкан остава на перфектния път в НБЛ. Действащите шампиони се наложиха над Спартак Плевен със 77:71 в среща от петия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". Мачът премина през своите сериозни обрати, но всичко се реши в края, когато селекцията на Богдан Караичич съумя да нанесе своя удар и да фиксира пети пореден успех, като същевременно спря серията от три последователни победи в елита за състава на Желко Лукаич.

В игра за "зелените" се завърна Алекс Дюкас.

Балканци продължават с пълен актив от победи, а спартаклии имат на сметката си три успеха и две поражения. На 13 ноември (петък) Балкан ще домакинства на Локомотив Пловдив, докато Спартак ще има визита на Шумен два дни по-късно.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)


Встъпителните минути се превърнаха в стрелбище и размяна на серии. Джейлън МакКлауд бе под пара за домакините, докато от другата страна трудно се намираше някой, който да поеме генерално щафетата в офанзивен план. Все пак Александър Стоименов изгря на сцената в точния момент и се погрижи гостите изковат крехка разлика от 3 точки в края на встъпителния период.

Взимането на надмощие се оказа мираж и за двата отбора в началото на следващата десетка. И докато в нападението балканци спряха постепенно да намират верните рения в нападение, Александър Данаилович и МакКлауд блеснаха в това отношение, за да могат „синьо-белите“ да нарушат статуквото и да се оттеглят в съблекалнята при 44:34.

„Зелените“ включиха на съвсем друг режим за начало на второто полувреме, когато чрез серия от 18:6, дело на Алекс Дюкас, Джаванте МакКой и Стоименов, заличаването на цялото им изоставане и обратът се превърнаха в реалност. “Синьо-белите“ намериха нужния ритъм да отговорят и да възстановят баланса на силите, фиксирайки 56:56 след 30 минути игрово време.

Драмата се заплете при откриването на заключителната четвърт. Отборът от Ботевград съумя да си осигури крехко водачество чрез Гаел Бониля. Тимът от Плевен направи финален щурм и се доближи само до точка, но във финалните акорди МакКой взе нещата в свои ръце и осигури успеха на дебютанта в Еврокъп.

Александър Стоименов укрили Балкан със своите 21 точки. Джаванте МакКой го последва със 17, 7 борби и 5 асистенции. Гаел Бониля регистрира 11 и 8 овладени под двата ринга топки.

Джейлън МакКлауд се разписа с 23 точки за Спартак. Александър Данаилович и Роли Устър (5 борби) приключиха с по 11, Алексндър Матушев наниза 10.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Спартак Плевен #БК Балкан Ботевград

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