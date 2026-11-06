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Барселона се наложи над Апоел Тел Авив за четвъртата си поредна победа в Евролигата

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Спорт
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Каталунците се поздравиха с успеха в зала "Арена 8888" в София.

Барселона
Снимка: БГНЕС
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Барселона постигна четвърта поредна победа в Евролигата, след като надделя с 93:90 над Апоел Тел Авив като гост в среща от десетия кръг на надпреварата.

С успеха каталунците се изкачиха до петото място във временното класиране и изпревариха съперника си. Те имат баланс от седем победи и три загуби, докато Апоел е с шест успеха и четири поражения.

Двубоят, който се игра в "Арена 8888" в София започна по-добре за символичните домакини от Израел, които поведоха с 16:6. Отпускане в края на първия период обаче позволи на испанския тим да се върне бързо в срещата и да съкрати изоставането си до само две точки при 21:19 след края на първите 10 минути игра.

Във втората четвърт темпото на игра се вдигна, но двата отбора продължиха да разменят кошове. Така резултатът бе изравнен - 46:46 на голямата почивка.

Барселона взе контрол над мача в третата четвърт, която спечели с 27:18. В последния период Апоел опита да осъществи обрат, но силите на играчите на Димитрис Итудис стигнаха само за това разликата да падне до точка 28 секунди преди края. Във финалното си нападение домакините можеха да изравнят резултата, но Василе Мицич пропусна от тройката.

За победителите най-резултатен бе Дарио Брисуела с 22 точки, а Джъстин Робисън добави 20. За Апоел с 25 точки приключи Илайджа Брайънт, а 24 вкара Мицич.

Българският национал в тима на Барселона Умоджа Гибсън не пътува със съотборниците си за мача, тъй като е с контузия в коляното.

В друг мач от кръга шампионът на Испания Валенсия победи с 84:73 като гост Олимпия Милано и остави италианския тим на дъното в класирането със само един успех до момента.

Олимпия бе близо до втората си победа през сезона, като след първите три части на мача водеше с 59:51. В последния период обаче нападението на Валенсия заработи на пълни обороти и "портокалите" реализираха впечатляващите 33 точки срещу само 14 за домакините.

Камерън Тейлър бе най-полезен за Валенсия със 17 точки, а 16 прибави Армони Брукс. За Олимпия с 16 точки се отличи Леандро Болмаро.

С отлична игра в защита Фенербахче спечели с 84:65 домакинството си на испанския Баскония в друг мач от Евролигата. Турският тим ограничи своя съперник до само 41 точки в първите три части, а гостите вкараха само четири тройки от 25 опита за целия мач.

Тейлън Хортън-Тъкър завърши като най-резултатен за победителите с 19 точки, а Бракстън Кий прибави 13. За Баскония Коби Симънс и Ди Джей Стюарт отбелязаха по 12 точки.

#Евролига 2026/2027 #БК Апоел Тел Авив #БК Барселона

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