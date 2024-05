Бележи за удоволствие

Преди седмица се изиграха и реваншите от турнира за Купата на България, а Лудогорец елиминира Хебър с общ резултат 9:0. Много хора започнаха да разсъждават дали изобщо някога е имало по-неравностоен като цифрово изражение дуел в предпоследната фаза на турнира, защото действително разлика от 9 гола в два мача е колосална.

Има обаче и други примери – някои от тях пресни, други доста отлежали по отношение на общ резултат между два отбора. Правя уговорката, че изброените и описаните по-долу примери са от чужбина и идват от вътрешните първенства на страните, за които ще говорим, а не от турнирите за купите на съответните държави.

Започваме от настоящия сезон, защото имахме подобрен рекорд в ерата на Висшата лига на Англия. Нюкасъл Юнайтед победи с общ резултат 13:1 Шефийлд Юнайтед в двата мача между тимовете. „Свраките“ първо посетиха „Брамал Лейн“ и унищожиха съперника с 8:0, а само преди няколко седмици надиграха същия опонент с 5:1 на своя „Сейнт Джеймсис Парк“.

