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Берое спечели волейболен трилър срещу ЦСКА

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Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
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Срещата продължи повече от два часа и половина.

ЦСКА Берое волейбол
Снимка: Startphoto.bg
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Берое записа победа с 3:2 гейма срещу ЦСКА в среща от междинния кръг на мъжкото волейболно първенство. Двата отбора изиграха зрелищен мач, в който старозагорци се наложиха след повече от два часа и половина игра.

В зала "Иван Вазов" ЦСКА поведе след успех в първия гейм с 25:23, но Берое доминираше във втория, взе солидна преднина и го затвори с 25:16. В третата част "червените" бяха по-добрият отбор и след силна игра на Димитър Димитров отново поведоха след 25:18.

Истинска драма се разрази в четвъртата част, която бе изключително оспорвана, пълна с обрати, като играчите на Александър Попов имаха възможност да затворят мача с 3:1, но пропуснаха девет мачбола и в крайна сметка Берое изравни след 37:35.

В тайбрека беройци имаха психологическо предимство и успяха да спечелят с 21:19 за крайния успех с 3:2.

Металург (Перник) постигна първата си победа в елита след домакински успех с 3:0 срещу Дунав Русе в другия мач от междинния трети кръг волейболната Суперлига за мъже.

Новакът доминираше тотално и зарадва публиката в Перник с победа в три гейма - 25:20, 25:15, 25:22).

В класирането Левски и Нефтохимик делят първото място с по 6 точки, Берое излезе трети с 5 точки, ЦСКА е четвърти с 4 точки.

#НВЛ за мъже 2026/2027 #ВК Берое Стара Загора #ВК ЦСКА

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