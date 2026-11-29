Дея спорт продължи възходящото си представяне в мъжкото волейболно първенство на България, след като победи Берое 2016 с 3:0 (25:20, 28:26, 25:16) като гост в заключителния двубой от седмия кръг на Суперлигата.

Бургазлии демонстрираха превъзходство в първия и третия гейм, а най-сериозна съпротива срещнаха във втората част. Старозагорци имаха три възможности да изравнят резултата, но пропуснаха геймболовете си, от което гостите се възползваха, за да направят решителна крачка към крайния успех.

Цветан Соколов бе най-резултатен за победителите с 16 точки, а Валентин Братоев допринесе с още 11. За домакините над всички бе Амир Коршиди с 18 точки.

С четвъртата си поредна победа Дея спорт събра актив от 12 точки и се изкачи на четвъртото място в класирането, измествайки ЦСКА. Берое 2016 остава на девета позиция.