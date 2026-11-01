Безпроблемно машинно гласуване: Едва 21 устройства излязоха от строя в цялата страна

Машинното гласуване днес не създаде сериозни проблеми. Едва 21 устройства излязоха от строя в цялата страна. Повече за машинния вот ще ни каже Йорданка Бакалска.

Този път машините не затрудниха избирателите. Повреди в устройствата наложиха в няколко секции да се премине изцяло към гласуване на хартия, а проблеми с отпечатването на разписките забавиха работата на комисиите. Отново се породиха дебати "за" и "против" машините.

В няколко секции в Бургаско проблеми при отпечатването на контролните разписки доведоха до прекъсване на вота.

„Набра хартията и не можа да излезе навън.“ Атанасия Петрова – председател на 218 СИК – Бургас: „Хартията е задръстена в машината. Съответно уведомихме РИК и техника, който се отзова незабавно, и беше отстранена повредата. Но 15 мин. след това отново се появи същият проблем.“ Георги Янев, техник „Сиела Норма“: „Набира хартията, както и Вие виждате. Чакам решение от висшите техници какво можем да направим, за да продължим. Като отворим принтера, разписката е налице.“

Гласовете на избирателите все пак бяха отчетени, а в 16-та секция в Карнобат машината изобщо не стартира. Затова там, както и в по една секция във Варна и Аксаково, преминаха изцяло на хартия.

"Чакам да го изпратят, нещо кратко ще избера."

Само с хартиени бюлетини гласуваха и в две секции в Благоевград.

Росен Марианов – председател на 17 СИК – Благоевград: "И ние искаме на машина, по-лесно е, но не заработи машината. Минава, откъсва се отрязък от бюлетината, два печата се поставят. Малко повече време се бави и човекът, който гласува, също."

Други не бяха доволни от устройствата.

„Еми, защото не мога да се ориентирам толкова добре. Ако не беше дъщерята да ми каже: „Сега тук натисни, сега тук натисни“, аз нямаше да мога да се оправя.“

Недоволство имаше и в Белица.

От комисиите обаче казват, че отчитането на машинния вот е далеч по-лесно от това на хартия.