Близо 400 членове на СИК бяха сменени в последния момент в Благоевградско

А в Благоевградско - отново масови смени на членове на секционни избирателни комисии. Как негативният опит от предишния вот се повтори и защо изборният ден в града започна с куриоз.

Сравнително спокойно преминава изборният процес тук в област Благоевград. 34,25% избирателната активност към 16.00 часа. Най-много хора са гласували в Симитли, най-малко в Благоевград. В една-единствена секция в областта машината е била в неисправност и се е преминало към изцяло хартиено гласуване. Тя се намира в Петрич.

Преди обяд, минути преди прес-конференция, председателят на районната избирата на комисия Мартин Бусаров и секретария на комисията Юрданка Борисова заседнаха в асансьора във сградата на областната администрация. Наложи се да дойдат техници, които да отстранят проблема и така двамата да могат да излязат. За щастие, те не са пострадали сериозно и продължиха да извършват служебните си задължения през днешния ден.

Единственият по-сериозен проблем, който се очерта по време на изборния процес, е смяната на членове на секционни избирателни комисии в 37 от комисиите. Изборния процес преминава без те да бъдат в пълния си състав.

Около 400 са членовете на секционни избирателни комисии в област Благоевград, сменени в последния момент. Част от тях днес работят в 23-та секция в града, макар не всички да са подготвени.

Асен Николов, председател на 23 СИК-Благоевград: "Не съм информиран дали всеки един е преминал обучение. Силно се надявам, мисля, че това е отговорност на партиите да насърчават своите членове и секретари да бъдат обучени, но мисля, че няма да имаме проблем днес."

От Районната избирателна комисия не видяха нищо притеснително в смяната на членове на СИК-овете в "12 без 5". И обясниха, че където е необходимо са направени преструктурирания. Не е ясно и каква е причината за масовите откази.

Йорданка Борисова, секретар на РИК-Благоевград: "Мотивите ние няма как да ги знеам. От опита назад в годините – или не са уведомени в последния момент за някаква смяна, или лични, или здравословни проблеми. Важно е да уточня, че няма СИК в област Благоевград, която да работи без ръководни лица, без ръководно тяло."

В Белица още преди вота смениха състава на две секции с решение на ЦИК след постъпил сигнал, че двама от назначените членове са скандално известни с дописване на бюлетините на предишния вот.

Ивайло Стефанов, председател на 4 СИК – Белица: "Имаше няколко промени, 2 или 3 като снощи бяха последните и затова даже 1 дама не я допуснахме с нас да приеме протокола и е сменена. Но днес, по последния списък, всички са тука. 9 души участваме." Ина Маслянкова, председател на 3 СИК – Белица: "Имах едни първоначални списъци, след това се оказа, че имам други хора, но спрямо онзи ден нямам промени. Знам, че има секции, където в последния момент са правни промени, тука дойдоха всички хора."

Никой не пожела да коментира пред камера защо няма желаещи сред местните.

