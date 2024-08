Забелязвате ли каква сила притежават Олимпийските игри? Всеки ден в социалните мрежи има нови и нови истории, които завладяват и пленяват, разделят и възмущават. И изобщо не визирам спортните постижения. Да, подвизите на Леон Маршан в плувния басейн със сигурност заслужават да бъдат споменати, но Париж е готов да предостави полемики по всякакви теми и непрестанно.



Церемонията по откриването! Да започвам ли тази тема? Вероятно дори хора, които не са гледали случилото се по Сена, имат мнение по въпроса и са го изказали шумно и убедително пред приятели и колеги. Лейди Гага, Селин Дион, парад на нациите в лодки и една торба с противоречиви режисьорски решения и ходове, някои от които доведоха до извинения, други – до свалени в YouTube клипчета, трети – до аплодисменти. Чистотата на водата в самата Сена и всъщност възможно ли е да се плува там и да се проведе триатлонът по начина, по който домакините искаха?

Честотата на градския транспорт и специалните рейсове, които обслужват Игрите – прекалено съсредоточени ли са домакините в желанието си да произведат екоигри, които да са щадящи природата и околната среда, без да си дават сметка за негодуванието, което все по-ясно се чува от спортисти и журналисти?

Бременната състезателка по фехтовка, която въпреки че трябва да роди след два месеца, неуморно се движеше по пътеката.

Спортистите от Северна и Южна Корея, които се снимаха заедно в тотален разрез на политиката, която водят двете държави от десетилетия. Турският състезател по спортна стрелба, който изглеждаше като абсолютен новобранец и без особена екипировка, а стигна до медал. Боксьорките от Алжир и Тайван, които така и не могат да докажат, че са жени, а бяха допуснато от Международния Олимпийски Комитет да се състезават в две от категориите.





“I have never been hit so hard in my life. It’s up to the IOC to judge.”



Italy’s Angela Carini after lasting just 46 seconds against Algeria’s intersex athlete Imane Khelif.



Biological firestorm at Paris Olympics. pic.twitter.com/BQRTF9Dc3m