Бостън позлати Джейсън Тейтъм с най-скъпия договор в историята на НБА

Бостън Селтикс няма никакво намерение да слага край на своите взаимоотношения с една от суперзвездите си. „Келтите“ ще продължат разчитат на Джейсън Тейтъм за дълъг период от време. Американецът и ръководните фактори на тима от щата Масачузетс си стиснаха ръцете за удължаване на договора между двете страни до края на сезон 2029/2030 на стойност 315 милиона долара, съобщава Ейдриън Войнаровски от ESPN. По този начин крилото сложи подписа си под най-скъпия контракт в историята на НБА.

