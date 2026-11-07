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Ботев 2012 счупи каръка в НБЛ

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Отборът от Враца удържа Берое.

Ботев 2012 счупи каръка в НБЛ
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Ботев 2012 най-сетне се усмихна от началото на сезона в НБЛ. Момчетата на Мирослав Ралчев надвиха Берое Стара Загора с 89:84 в мач от петия кръг. В „Арена Ботевград“ имаха водачеството в огромна част от двубоя, но едва в края ликуваха, постигайки първи успех в първенството срещу баскетболистите на Даниел Клечков, които опитаха късен щурм във финалните минути.

Така отборът от Враца има един успех и три поражения, с колкото са и „зелено-белите“. На 14 ноември (събота) Ботев ще спори с Левски в Ботевград, а Берое ще приеме Рилски спортист.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от SESAME NBL Bulgaria (@nbl_bulgaria)


Стартът бе равностоен, но символичните домакини намериха своя ритъм и това даде факт, за да се откъснат с двуцифрена разлика. Гостите не успяха да отговорят и отборът от Враца си осигури аванс от 10 точки след 10 минути игра.

Ситуацията не се промени особено много във втората част. Отборът, домакинстващ в Ботевград, намери сили за нова двуцифрена преднина и се изстреля при 53:39 на голямата почивка.

„Зелено-белите“ включиха на друга скорост при подновяването на играта и обратът започна да изглежда като мисия възможна. Домакините намериха решение и на този щурм за да се откъснат с нов двуцифрен актив, този път от 14 точки в края на предпоследния период.

Двуцифрената разлика за отбора от Враца се запази и в хода на финалната десетка. Старозагорският тим отново направи нещата интересни в края, но и този път символичните домакини не се огънаха, удържайки успеха.

Станислав Хинков даде тон за успеха на Ботев със 17 точки. Марк Фрийман записа 16 и 12 асистенции, Кристиян Василев има 15 и 9 борби. Дейвид Хоутън приключи с 14 и 7 овладени под двата ринга топки, Марк Воденичарски реализира 12.

Даниел Сейлър бе над всички за Берое с 16 точки и 8 борби. Джордан Ролс отбеляза 15 точки, Кристиян Желев добави 14, Кристофър Ролинс (12 асистенции) и Кръстомир Михов (8 борби) реализираха по 10.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Ботев 2012 #БК Берое Стара Загора

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