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Ботев Академик наложи волята си над Левски

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Две поред за "жълто-черните" в НБЛ.

Ботев Академик наложи волята си над Левски
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Ботев Академик добави втори пореден успех на сметката си в НБЛ. Баскетболистите на Давид Мазур се справиха лесно с Левски след 91:65 в мач от четвъртия кръг. В зала "Сила" отборът от Пловдив даде заявка за доминация още през първото полувреме, а през второто затвърди тези думи, оставяйки играчите на Александър Папазов без победа от началото на сезона в шампионата. Домакините подчертаха своето превъзходство при борбата, където наложиха волята си с 47:28 срещу столичния тим, както и при асистенциите след 24:15.

В игра за "жълто-черните" се завърна Шон Мур, като първи двубой изигра и най-новото попълнение Радосав Спасоевич. Същото за "сините" стори Марио Боянов, но дебют с екипа им направи един от юношите в лицето на Георги Георгиев.

Пловдивският отбор има три успеха и едно поражение. Столичният тим пък продължават да търсят първата си победа, като към момента са с четири загуби. На 7 ноември (събота) Ботев ще бъде гост на Ямбол, а Левски ще посрещне Миньор 2015.

Стартът бе подчинен на слабата резултатност и поделеното надмощие. Постепенно Шон Муур и Ди Кю Никълас бяха в основата на това домакините да приключат статуквото, за да си осигурят разлика от 10 точки в края на дебютната част. Вторият период също премина под диктовката на „жълто-черните“, които разчитаха на Николай Михайлов, Радосав Спасоевич и Никълсън, за да се изстрелят при 48:31 на голямата почивка.

Отборът от Пловдив не се отказа от мисълта да доминира и при подновяването на играта, повеждайки с 23 точки след 30 минути игра. Гостите не бяха в състояние да се отърсят от тежкия момент и във финалната десетка, което улесни задачата на домакините до края.

Шон Мур бе над всички за Ботев с 21 точки и 6 борби. Димитър Стамов финишира с 13 и 7 овладени под двата ринга топки. Максим Чоков реализира 11, Николай Михайлов (10 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции) и Радосав Спасоевич (6 овладени под двата коша топки) отбелязаха по 10.

Георги Георгиев остави добри впечатления при дебюта си за Левски с 15 точки. Максим Бочев завърши с 13 и 8 борби, Стоян Кайнаров вкара 11.

#БК Ботев Академик #НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Левски

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