Ботев Академик също разочарова Ямбол в НБЛ

Ботев Академик продължава да лети и добави трета поредна победа на сметката си в НБЛ. Момчетата на Давид Мазур сломиха Ямбол с 96:93 в мач от петия кръг. В зала „Диана“ отборът от Пловдив дълго време държеше ситуацията под контрол, но трябваше да прави късен обрат, за да разочарова момчетата на Тодор Тодоров, които допуснаха четвърта пета последователна загуба при завръщането си в първенството.

„Жълто-черните“ трябваше да се справят без две от своите ключови фигури в лицето на Васил Бачев и Машан Върбица.

Пловдивският отбор има четири успеха и едно поражение. „Жълто-сините“ пък все още не знаят какво е успех от началото на сезона. На 15 ноември (неделя) Ботев ще бъде домакин на ЦСКА. От своя страна Ямбол ще гостува на Миньор 2015 ден по-рано.

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Гостите на бърза ръка си осигуриха водачеството, което на старта докосваше двуцифрените изражения. Макар че домакините се надигана глава, „жълто-черните“ не се огънаха за аванс от 6 точки в края на дебютната част.

Отборът от Пловдив остана в ролята на лидер и в началото на втория период. Впоследствие пловдивският отбор вдигна оборотите и с това своя аванс, за да се изстреля при 50:39 на голямата почивка.

Гостите съхраниха водачеството си и при подновяването на играта. „Непреклонните“ проявиха характер и обратът бе факт, за да се откъснат с 6 точки в края на предпоследната част.

Пловдивският отбор взе мерки и постави ударно начало на финалната десетка, когато за пореден път обърна хода на събитията. „Жълто-сините“ отново направиха мача интересен, но „жълто-черните“ сложиха точка на спора.

Николай Михайлов се открои за Ботев със солидните 28 точки и 15 борби. Шон Муур се завърна в игра с 23 точки и 12 овладени под двата ринга топки, Радослав Спасоевич реализира 21. Ди Кю Никълас навъртя 12, 5 овладени под двата коша топки и 10 асистенции.

Си Джей Харди изригна за Ямбол с 34 точки. Берк Мехмед има 16 и 5 борби, Джейлън Йънг (5 асистенции) и Никола Нанков вкараха по 10.