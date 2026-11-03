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Ботев Враца се оплака от съдийството в мача с Черно море

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Чете се за: 06:07 мин.
Спорт
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От клуба ще подадат жалба срещу съдийството на Димитър Димитров.

първа лига черно море ботев враца галерия
Снимка: Startphoto.bg
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Ръководството на Ботев Враца изрази несъгласие със съдийските решения и обстоятелствата около провеждането на срещата с Черно море от 14-ия кръг на Първа лига.

Врачани загубиха гостуването си на стадион "Тича" във Варна с минималното 0:1 с гол на Селсо Сидни в 70-ата минута.

От Ботев се усъмниха в равнопоставеността между клубовете и заявиха, че ще подадат жалба към Съдийската комисия на Българския футболен съюз с приложени видеоматериали и конкретни доказателства. Клубът вече е депозирал две жалби срещу съдийството на Димитър Димитров.

Изявление на клуба:

Ръководството на ПФК Ботев Враца изразява категоричното си несъгласие със съдийските решения и с обстоятелствата около провеждането на срещата с ПФК Черно море, завършила при резултат 0:1.

За пореден път сме поставени в ситуация, която повдига сериозни въпроси за равнопоставеността между клубовете, за последователното прилагане на правилата и за отговорността на длъжностните лица.

Напомняме, че клубът вече е депозирал две официални жалби срещу съдийството на Димитър Димитров. В тази среща той отново беше част от съдийския екип – този път в ролята на ВАР съдия.

Спорните ситуации:

Особено притеснителен е епизодът от 94-ата минута. Нашият състезател Касим Хаджи (№ 81) пръв играе с топката в наказателното поле, след което футболистът на Черно море с № 50 извършва действие, което според нас представлява нарушение. Главният съдия се намира на около 7–8 метра от ситуацията, но не отсъжда нарушение. Последвалата близо четириминутна ВАР проверка също не променя решението. В същото време единственият гол в срещата е отбелязан от дузпа, отсъдена в полза на Черно море.

Настояваме за ясен отговор какво точно е проверявал ВАР и защо спорните ситуации не бяха оценени по един и същ критерий.

Организацията на двубоя:

Не по-малко сериозни са въпросите около провеждането на мача. Първоначално насрочен за 17:00 ч., той беше отлаган последователно за 18:00 и 18:30 ч. Въпреки изразените резерви на двата треньорски щаба, включително на старши треньорите, относно състоянието на терена и безопасността на футболистите, съдийският екип настоя срещата да се играе.

До ръководството на клуба достигна информация, че представители на съдийския екип са посочвали предварително закупени самолетни билети и служебни ангажименти като причина мачът да не бъде отложен за следващия ден. По наша информация главният съдия Любослав Любомиров е назначен за отговорник на съдийската бригада на двубоя от Шампионската лига за юноши между Септември и Фиорентина.

Настояваме Съдийската комисия да установи достоверността на тази информация и да отговори:

– повлияли ли са предварителните ангажименти на длъжностните лица върху решението срещата да се проведе;
– била ли е комисията уведомена за ангажиментите на главния съдия;
– защо не е обсъдена неговата замяна при евентуален конфликт с възможността за отлагане.

Допълнителни въпроси поражда и фактът, че по наблюдения на представители на клуба целият съдийски екип е напуснал стадиона едва 7–8 минути след последния съдийски сигнал.

Информирани сме също, че съдийският наблюдател Ивелин Занев е бил уведомен по-рано през деня, че срещата няма да се проведе, поради което не е потеглил навреме за Варна. Едва след техническата конференция в 16:00 ч. му е съобщено, че трябва спешно да тръгне от Русе. В резултат мачът започна и се проведе без традиционния съдийски инструктаж.

Принципният въпрос:

Възможно ли е интересите на два професионални клуба и безопасността на техните състезатели да бъдат поставени на второ място заради лични или служебни ангажименти на длъжностни лица? Ако подобна зависимост бъде установена, тя изисква ясна институционална отговорност.

Не можем да подминем и факта, че други клубове също наскоро изразиха официално недоволство от съдийството на Любослав Любомиров. Това поставя под съмнение ефективността на контрола и на дисциплинарните мерки, щом след допуснати грешки същите съдии продължават да получават назначения.

Позицията на клуба:

ПФК Ботев Враца не търси привилегии или специално отношение. Искаме честни условия, еднакви правила и отговорност за решенията, които пряко засягат труда, инвестициите и бъдещето на професионалните футболни клубове.

Ако присъствието на ПФК Ботев Враца в професионалния футбол пречи на нечии интереси, нека това бъде заявено открито.

Клубът ще депозира официална жалба с приложени видеоматериали и конкретни доказателства. Очакваме от Българския футболен съюз и от Съдийската комисия обективна проверка, публични отговори и реални действия.
Българският футбол има нужда от прозрачност, отговорност и справедливост, а не от мълчание и формални обяснения.

НЕ ИСКАМЕ ДА ПЕЧЕЛИМ С ЧУЖДА ПОМОЩ. ИСКАМЕ ДА НЕ ГУБИМ ЗАРАДИ ЧУЖДИ ГРЕШКИ.

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#ПФК Черно море #Ботев Враца

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