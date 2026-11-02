Черно море пребори Ботев Враца в истинско водно дерби на "Тича“

Черно море постигна трудна, но ценна победа с 1:0 над Ботев Враца в среща от 14-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение на стадион "Тича“ във Варна реализира Селсо Сидни от дузпа в 70-ата минута.

Двубоят премина при изключително тежки атмосферни условия, след като проливните дъждове наводниха терена и наложиха началният съдийски сигнал да бъде отложен с час и половина. Въпреки множеството локви двата отбора предложиха здрава битка, в която гостите имаха своите възможности, но домакините се оказаха по-ефективни.

Още в началото Мигел Барандаш получи добра възможност да открие резултата, след като беше изведен зад защитата на врачани, но Иван Горанов блокира удара му. Ботев отговори чрез Мартин Смоленски, чийто изстрел не затрудни Кристиан Томов.

Постепенно гостите започнаха да създават по-опасните положения. Хосе Гайегос пропусна отличен шанс, след като преодоля Ертан Томбак, но стреля право в ръцете на вратаря. Малко по-късно Даниел Генов изпрати топката покрай десния страничен стълб, а нов опит на Гайегос също беше отразен от Томов.

След почивката Ботев Враца продължи да търси попадението. Мартин Смоленски отправи опасен удар, който стражът на Черно море спаси, а при добавката Гайегос прати топката над напречната греда.

Решаващият момент настъпи в 70-ата минута. Александър Бучков сгреши при опит да изчисти топката и я подари на Селсо Сидни, който беше фаулиран от Иван Горанов в наказателното поле. Главният съдия отсъди дузпа, а потърпевшият застана зад топката и хладнокръвно я изпрати в долния десен ъгъл на Марин Орлинов за 1:0.

В оставащото време футболистите на Ботев Враца опитаха да върнат равенството, но защитата на домакините издържа на натиска и запази минималния аванс до последния съдийски сигнал.