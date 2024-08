Ботик ван де Зандсхулп шокира Карлос Алкарас във втория кръг на US Open

Ботик ван де Зандсхулп поднесе най-голямата изненада от началото на US Open, след като в мач от втория кръг при мъжете отстрани шампион от Ролан Гарос и Уимбълдън Карлос Алкарас. Нидерландецът, който до момента никога не бе побеждавал играч от Топ 10 на световната ранглиста на турнир от Големия шлем, използва всичките си шансове срещу показалия много слаба игра испанец и спечели с 6:1, 7:5, 6:4 за 2 часа и 21 минути игра.

