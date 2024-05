Бруклин Нетс оттегля от употреба номер 15 на Винс Картър

Бруклин Нетс ще оттегли състезателния номер 15 на Винс Картър от употреба, съобщава агенция АП. Легендарният гард ще влезе в "Залата на славата" тази година.

Нетс обявиха новината с видео съобщение, включващо и бившия съотборник на Картър - Джейсън Кид. Неговият номер 5 също бе оттеглен.

