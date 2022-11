Бруклин Нетс победи Индиана Пейсърс със 116:109, над всички бе Кевин Дюрант с 36 точки

Отборът на Бруклин Нетс победи Индиана Пейсърс със 116:109 у дома в мач от редовния сезон на НБА. Нетс имаха само една победа първите си шест мача от сезона, но бяха поведени от Кевин Дюрант и Кайри Ървинг към втория си успех.

Бруклин имаше преднина от седем точки на старта на последната част, но Индиана влезе в серия от 15:8, за да изравни при 100:100. Домакините отговориха на предизвикателството и с няколко успешни атаки успяха да затворят мача.

Над всички на паркета бе Кевин Дюрант с 36 точки, 9 борби и 7 асистенции, като по този начин той измести Винс Картър от 19-та позиция за най-резултатни играчи в историята на Лигата. Дюрант вече има 25 754 точки в кариерата си.

