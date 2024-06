Цървена звезда спечели баскетболния шампионат в Сърбия след пореден скандал с Партизан

Цървена звезда отново е шампион на Сърбия. Този път обаче „звездашите“ стигнаха до титлата в елита на западната ни съседка по служебен път, а причината е свързана с вечния враг – Партизан. Двата отбора за пореден път не изневериха на стила си и си спретнаха нови скандали, заради които финалната серия дори не беше доиграна.

Момчетата на Янис Сфейропулос спечелиха първия мач с 89:88 на свой терен и се нуждаеха от още една победа, за да узаконят поредната си титла.

Вторият мач бе в „Белградска Арена“, а съставът на Желко Обрадович постави силно начало на второто полувреме и поведе с 57:45.

В средата на третата четвърт играчите на „звездашите“ поеха към съблекалнята, тъй като феновете на „гробарите“ напомниха за себе си и стопираха срещата. Привържениците на домакините започнаха да скандират обиди към президента на гостите Небойша Чович и неговото семейство, което в крайна сметка доведе до прекратяване на двубоя. В този момент съдията Урош Николич взе кардинално решение, свързано с това залата да бъде изпразнена.

Впоследствие баскетболистите на „звездашите“ се върнаха на паркета, но тези на „черно-белите“ отказаха да го направят. Въпреки че се очакваше двубоят да бъде доигран ден по-късно, съществуваха индикации това да се случи още след изпразването на спортното съоръжение. Това обаче не се случи, а гостите просто изчакаха да бъдат обявени за служебни победители при резултат 20:0 и за шампиони след 2:0 победи.

The Serbian League director revealed that Game 2⃣ would be resolved at 20:0 in favor of Crvena Zvezda and that the title would go to the red-and-whites pic.twitter.com/zblBv41MFq