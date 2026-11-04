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Четирима олимпийци ще участват в турнира по фигурно пързаляне "Албена Денкова Къп“ в София

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Спорт
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Над 350 състезатели от 31 държави ще се включат в международната надпревара, сред които и българската националка Александра Фейгин

четирима олимпийци участват турнира фигурно пързаляне албена денкова къпldquo софия
Снимка: БТА
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Четирима участници на зимни олимпийски игри ще бъдат сред състезателите в международния турнир по фигурно пързаляне "Албена Денкова Къп“, който започва днес в Зимния дворец на спорта в София и ще продължи до неделя.

Сред основните имена в надпреварата при жените е българската националка Александра Фейгин, която има две участия на олимпийски игри. Тя завърши на 23-о място в Пекин през 2022 година, а на Игрите в Милано/Кортина през февруари 2026 година се класира 28-а. Фейгин има и богат опит от участия на световни и европейски първенства.

Една от основните ѝ конкурентки ще бъде швейцарката Кими Рипонд, която зае 23-о място на Олимпийските игри в Милано/Кортина. Тя е бронзова медалистка от Европейското първенство през 2023 година в Еспоо, а година по-късно се нареди пета на Световното първенство в Монреал.

В София ще се състезава и Виктория Сафонова от Беларус, която има две олимпийски участия. Тя завърши 12-а в Пекин през 2022 година и 26-а в Милано/Кортина през 2026-а. Сафонова, както и останалите представители на Русия и Беларус, ще участва под неутрален флаг.

При мъжете сред водещите състезатели ще бъде Ю-сян Ли от Тайван, който зае 23-о място на последните зимни олимпийски игри. Той стана първият представител на страната си във фигурното пързаляне на олимпийски игри от 1998 година насам. Ли спечели квотата си с пето място на квалификационния турнир в Пекин през септември 2025 година, а негов треньор е българският специалист Иван Динев.

В тазгодишното издание на „Албена Денкова Къп“ ще участват над 350 фигуристи от 31 държави. Програмата включва всички възрастови категории в индивидуалното пързаляне, танцови двойки при юношите и сеньорите, както и дисциплината Solo Ice Dance.

България ще бъде представена от 127 състезатели, като 104 от тях ще участват в детските възрастови групи.

Надпреварата започва със състезанията при децата през първите два дни, а от петък до неделя на леда ще излязат юношите и представителите на най-високата възрастова категория.

#международен турнир по фигурно пързаляне за Купа "Албена Денкова" #Александра Фейгин

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