Американецът Иля Малинин спечели титлата на турнира Гран При по фигурно пързаляне в Токио, но изглеждаше по-малко доминиращ, отколкото в кратката програма в петък, преодолявайки нестабилен момент във волната програма, за да си осигури победата.

Трикратният световен шампион направи четири четворни скока и показа достатъчно технически качества, за да спечели волната програма със 190,50 точки и да триумфира с общ резултат 305,31.

21-годишният Малинин започна с грешка, след като направи само двоен вместо четворен флип, 24 часа след като подобри световния рекорд на Нейтън Чън.

Французинът Кевин Аймоз се изкачи от трети след кратката програма, за да вземе среброто с 270,49 точки, а швейцарецът Лукас Бричги, европейски шампион за 2025 година, грабна бронза с 266,02.

Японецът Шун Сато, който беше втори след кратката програма, направи много грешки във волната и се смъкна до на осмо място пред родната си публика.

При жените златото взе Джи-а Шин (Република Корея) с 220.84 точки, при танцовите двойки първи са Емилеа Зингас и Вадим Колесник (САЩ) с 203.29, а при спортните двойки - световните шампиони Минерва Хазе и Никита Володин (Германия) с 213.08 точки.