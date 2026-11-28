Иван Дончев завърши 44-и на 1500 метра, а Максимов е 57-и на Световната купа по шорттрек в Шанхай (Китай).

Дончев преодоля първите серии от репешажите след трето място в четвърта серия с 2:15.817, а на четвъртфиналите остана пети във втора серия с 2:24.706 минути. Максимов беше четвърти в първа репешажна серия с 2:25.472.

В спринта на 500 метра Иван Дончев е 47-и, а Максим Максимов - 48-и. Максимов се нареди втори в трета репешажна серия с 42.306 секунди.

Първи на 500 метра стана Йенс ван'Т Ваут (Нидерландия) с 40.399 секунди, а на 1500 метра триумфира Со-чан Бе (Република Корея) с 2:30.189 минути.

Световната купа в Шанхай завършва в неделя със стартовете на на 1000 метра.