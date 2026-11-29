Най-добрата българска състезателка по фигурно пързаляне Александра Фейгин спечели златния медал при жените на международния турнир в Целе, Словения. Надпреварата е първи кръг от тазгодишната верига European Criterium.

Българката затвърди лидерската си позиция след кратката програма, като заслужи най-висока оценка и за изпълнението си във волната. Фейгин получи 107.84 точки, от които 55.56 за технически елементи и 52.28 за компоненти на програмата.

Сребърното отличие завоюва чехкинята Барбора Тикалова с общ сбор от 153.87 точки, а бронзовият медал остана за представителката на домакините Юлия Ловренчич със 151.48 точки.

При девойките България също записа достойно представяне. Варвара Абрамкина намери място сред първите пет, завършвайки със 153.89 точки, докато Милена Велчева се нареди на 21-ва позиция със 114.46 точки.

Общо 32 български фигуристи взеха участие в различните възрастови категории на международната надпревара в Словения.