Чикаго спря серията на Бостън от девет поредни победи

Чикаго срази Бостън със 121:107 точки в "Юнайтед Сентър" и спря серията от девет поредни победи на Селтикс в Националната баскетболна асоциация (НБА).

ДеМар ДеРозан поведе Булс с 28 точки, осем борби и четири асистенции, докато Зак ЛаВайн добави 22 точки, пет борби и пет асистенции за победата.

Патрик Уилямс добави рекордните за сезона 17, а Чикаго направиха нещата да изглеждат доста лесни срещу лидера на Изток. Домакините водеха с 13 точки на полувремето, увеличиха го до 21 по време на третата четвърт и издържаха на натиска, за да стигнат до победата, след като преди това бяха загубили четири поредни двубоя.

