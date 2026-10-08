Чужденка е последното ново попълнение в Славия

"Белите" завършиха работата с окомплектоването на състава преди завръщането си в женската А група.
В Славия новините идват една след друга през последните седмици. „Белите“ сложиха край на работата по окомплектоването на състава с първа чужденка, която се превърна и в 11-то ново попълнение при завръщането в женската А група. Опит със столичния тим ще трупа Даниъл Мидълтън, обявиха тази вечер официално от клуба. Американката ще помага на отбора за 2026/2027.
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