Чужденка е последното ново попълнение в Славия

В Славия новините идват една след друга през последните седмици. „Белите“ сложиха край на работата по окомплектоването на състава с първа чужденка, която се превърна и в 11-то ново попълнение при завръщането в женската А група. Опит със столичния тим ще трупа Даниъл Мидълтън, обявиха тази вечер официално от клуба. Американката ще помага на отбора за 2026/2027.

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За последно крилото демонстрира своите възможности за Атунерос дел Пасифико в Еквадор.

24-годишната баскетболистка показва какво може и в друга страна от Южна Америка – Чили. На колежанско ниво 178-сантиметровата състезателка преминава през Маркет Юнивърсити и Илинойс Юнивърсити в Чикаго.