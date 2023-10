Циципас и Фриц отпаднаха в Шанхай, Рубльов е в третия кръг

Стефанос Циципас и Тейлър Фриц станаха поредните две големи имена, които бяха елиминирани рано-рано по време на АТР Мастърс 1000 турнира в Шанхай, Китай.

В мача си от втория кръг поставеният под №4 Циципас отстъпи с 4:6, 6:3, 5:7 на французина Юго Умбер. След като двамата си размениха по един сет, в решителния трети гъркът успя да навакса изоставане от 0:3 гейма, но в крайна сметка до обрат не се стигна и Умбер регистрира третата си победа в четири мача срещу Циципас.

Така, 25-годишният французин се класира за осминафиналите, където ще играе срещу представителя на САЩ Джей Джей Уулф, който се справи с италианеца Матео Арналди след 2:6, 6:3, 7:6(4).

Малко по-рано през деня бившият №8 в света Диего Шварцман, който понастоящем е извън първите 100, надигра с 6:4, 3:6, 7:6(5) седмия поставен в основната схема Тейлър Фриц.

