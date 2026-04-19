БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално

ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Изборният ден в избирателните секции е започнал нормално. Ако е имало по места неявили се членове на СИК, вече са решени тези въпроси. Това съобщи на първия брифинг на ЦИК председателят на комисията Камелия Нейкова.

"Всички членове на избирателни комисии трябва в днешния ден да вършат много отговорно своята работа, да допускат избирателите да гласуват, де не се възпрепятства правото на нито един български гражданин, там където е необходимо да оказват съдействие", подчерта Нейкова.

Всички сигнали и жалби, свързани с нарушения на изборния процес, трябва да се изпращат своевременно на съответната районна избирателна комисия, за да може незабавно да се предприемат необходимите действия.

Камелия Нейкова увери, че ЦИК е създала необходимата организация изборният ден да протече нормално.

В ЦИК са получени няколко сигнала за отваряне на по-късно на изборни секции в София и в страната.

"Веднага е отстранен този проблем. Работят всички секционни избирателни комисии в страната. Изборният ден протича нормално", каза заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева.

снимки: БГНЕС

Тя добави, че е получена информация за проблеми с пломбите на няколко машини още при приемането им. Постъпили са и два сигнала от Русе и Ямбол, където е преустановено машинното гласуване.

