БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за отсъствия на членове на комисиите

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Запази

Постъпили са 5 преписки за проблеми с машините в различни райони на страната

Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Всички секции са открити, няма информация за отсъствия на членове, което да предизвиква проблеми освен единични случаи, за които са предприети действия от районните избирателни комисии. Това стана ясно от първото за деня заседание на ЦИК.

В Централната избирателна комисия са постъпили 5 преписки за проблеми с машините. Във Варна машината е стартирала с грешна дата, има данни и за машина с грешен час, какъвто е и случаят в Благоевград, а в София машина не е стартирала. На място са изпратени техници, които да отстранят проблема.

В 11-и МИР - Ловеч е установена и машина със счупено капаче на отделението за флаш паметта. В тази секция машинното гласуване е преустановено. Само на хартия ще гласуват и избирателите в секция във Варна, където машина не е отпечатала 6 последователни пъти разписка.

Няма постъпили съществени жалби. Има няколко сигнала от квартал “Надежда”, че не се поставя печат върху машинната бюлетина. Постъпил е сигнал от кандидат-депутат, в който се посочва, че в община в Гоце Делчев не е поставен параван, а тъмна стаичка. Там ще бъде направена проверка по телефона.

Водещи новини

У нас
У нас
У нас
У нас
У нас
У нас
По света
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ