ЦИК при обработени 7.37% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
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Снимка: БТА/Архив
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Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври.
При обработени 7,37% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:
- Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 35,5%,
- Андрей Гюров - Георги Кандев - 30,29%,
- Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13,52%,
- Радостин Василев и Красимир Манов – 4,11%,
- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 4,01%,
- Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2,40%.
4,77% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого", това са 4533 души.
15,95% е избирателната активност към 16.00 ч. - това сочат данните, публикувани на страницата на Централната избирателна комисия. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.