ЦИК при обработени 92,39% от протоколите: Илияна Йотова получава 57,36%, Гюров е втори с 39,68%

Централната избирателна комисия започна да публикува първи резултати от проведения втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември 2026 г.

При обработени 92,39% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) към 2.00 ч. резултатите са:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 57,36%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 39,68%

Не подкрепям никого - 2,96%.