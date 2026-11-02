ЦИК при обработени 99,95% от протоколите: Илияна Йотова получава 57,58%, Андрей Гюров е втори с 39,47%

Централната избирателна комисия започна да публикува първи резултати от проведения втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на 1 ноември 2026 г.

При обработени 99,95% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) към 7:30 часа резултатите са:

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 57,58%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 39,47%

Не подкрепям никого - 2,95%.

Извън страната - при обработени 99,02% от протоколите - двойката Гюров-Кандев печели 56,23% от гласовете, а Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 41,56 на сто. 2,21% са отбелязали, че не подкрепят никого.