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ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив откриват 12-ия кръг в пряк сблъсък за челните позиции

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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"Канарчетата“ пристигат в Бистрица с шест поредни победи, докато домакините ще търсят завръщане на победния път след загубата от ЦСКА

ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив откриват 12-ия кръг в пряк сблъсък за челните позиции
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА 1948 приема Ботев Пловдив в откриващия двубой от 12-ия кръг на Първа лига. Срещата противопоставя два отбора, които се намират непосредствено един до друг във временното класиране и имат амбиции да затвърдят позициите си в челото на шампионата.

Домакините заемат четвъртото място с актив от 22 точки, докато пловдивчани са пети с 19 пункта. Това превръща двубоя в Бистрица в пряк сблъсък, който може да окаже сериозно влияние върху подреждането в горната част на таблицата.

Срещата ще премине и под знака на тежки моменти за двата клуба. Ботев Пловдив все още се възстановява от трагичната загуба на своя собственик Илиян Филипов, който беше убит. ЦСКА 1948 също преживя тежък удар, след като преди дни почина треньорът Юрий Васев след продължително боледуване.

Статистиката от преките двубои дава известно предимство на домакините. В седемте си срещи срещу Ботев Пловдив на собствен терен ЦСКА 1948 е записал четири победи, две равенства и само една загуба.

Общият баланс между двата състава в елита също е в полза на тима от Бистрица. В 14 изиграни мача ЦСКА 1948 има шест победи срещу четири за "жълто-черните“, а останалите четири срещи са завършили наравно.

Ботев Пловдив обаче пристига за предстоящия сблъсък в отлична форма. Възпитаниците на пловдивския клуб се намират в серия от шест последователни победи във всички турнири, като в последния си шампионатен двубой надделяха над Славия с минималното 1:0.

Преди това "канарчетата“ се справиха последователно със Септември с 3:0, Локомотив Пловдив с 2:0 и Арда с 3:2. Успешната поредица повиши самочувствието на отбора, който ще се опита да продължи положителната тенденция и при гостуването си в Бистрица.

От своя страна ЦСКА 1948 ще търси реакция след поражението с 2:3 от ЦСКА в предишния кръг на първенството. Преди тази загуба домакините бяха записали два последователни успеха с по 2:1 срещу Славия и Дунав Русе.

В последния си официален двубой тимът от Бистрица демонстрира резултатност, след като разгроми Нефтохимик с 4:0 като гост в Бургас в турнира за Купата на България.

Така предстоящият сблъсък противопоставя силната моментна форма на Ботев Пловдив срещу традиционно добрите резултати на ЦСКА 1948 в домакинствата срещу "канарчетата“. Победа за гостите ще им позволи да се изравнят по точки със своя съперник, докато успех за домакините ще увеличи преднината им пред пловдивчани на шест пункта.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Ботев Пловдив #ПФК ЦСКА 1948

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