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ЦСКА спечели срещу Металург и записа втора победа в първенството

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Спорт
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Успехът позволи на „червените“ да се изкачат поне временно на второто място в класирането със седем точки.

ЦСКА волейбол
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА постигна втората си победа от началото на сезона в мъжкото волейболно първенство, след като се наложи с 3:1 (25:21, 21:25, 26:24, 25:17) над Металург Перник в среща от четвъртия кръг. Успехът позволи на „червените“ да се изкачат поне временно на второто място в класирането със седем точки.

Столичани започнаха по-добре двубоя и спечелиха първия гейм с 25:21, но гостите от Перник отговориха във втората част, която затвориха при 25:21, за да възстановят равенството.

Най-оспорван се оказа третият гейм. Металург имаше предимство в резултата при 7:5 и 14:12, но треньорът на ЦСКА Александър Попов предприе интересен ход, включвайки едновременно диагоналите Димитър Димитров и Станислав Кулагин. Представителят на Беларус застана на позицията посрещач, а промяната даде резултат. „Червените“ успяха да обърнат развоя на частта и след драматична битка я спечелиха с 26:24.

В четвъртия гейм домакините вече имаха пълен контрол върху събитията на игрището. ЦСКА започна ударно и поведе с 9:1, след което без особени затруднения стигна до 25:17 и крайния успех с 3:1.

Димитър Димитров и Станислав Кулагин бяха най-резултатни за победителите с по 14 точки. За Металург Перник Мариян Наков реализира 19 пункта.

След поражението перничани остават на деветото място в подреждането с три точки.

#НВЛ за мъже 2026/2027 #ВК Металург Перник #ВК ЦСКА

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