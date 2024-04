Далас Маверикс и Индиана Пейсърс поведоха с 2:1 в плейофните им серии в НБА

Далас Маверикс неутрализира ЛА Клипърс като домакин в третия двубой помежду им със 101:90, за да поведе с 2:1 в плейофната им серия от Западната конференция в НБА.

Добрата защита на тексасци отново бе ключова, лимитирайки две от големите звезди на Клипърс Кауай Ленард и Пол Джордж до съответно девет и седем точки, както и винаги активния от пейката Ръсел Уестбрук, който вкара само една точка и даже беше изгонен след серията от груби действия срещу Лука Дончич.

Словенецът и неговия партньор на паркета Кайри Ървинг отново бяха в центъра на всичко по-важно за Маверикс. Дончич, който излезе принудително в първата четвърт поради проблем с дясното коляно, но се завърна малко след това, бе на асистенция от трипъл-дабъл - 22 точки, 10 борби и 9 асистенции, докато Ървинг отбеляза 19 точки в последните 14 минути на двубоя.

За калифорнийци Джеймс Хардън и Норман Пауъл реализираха по 21 точки.

Следващият двубой помежду им отново ще се играе утре в Тексас.

Индиана Пейсърс спечели драматичен двубой срещу Милуоки Бъкс със 121:118 след продължение и така поведе с 2:1 в плейофната им серия от Източната конференция в НБА.

"Пешеходците" поведоха със 17 точки в края на първата четвърт, но "елените" водени от Деймиън Лилард и Крис Мидълтън, в липсата на голямата им звезда Янис Антетокумпо, постепенно наваксаха резултата, за да се стигне до 111:111 в края на последната четвърт. В продължението, при оставащи 1.6 секунди, Тайрийз Халибъртън вкара кош и фал, оформяйки крайното 121:118.

