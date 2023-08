Даниел Еванс спечели турнира по тенис във Вашингтон

Представителят на Великобритания Даниел Еванс спечели турнира по тенис на твърди кортове от категория ATP 500 във Вашингтон (САЩ) с награден фонд 2,014 милиона долара.

Поставеният под №9 в схемата тенисист се наложи над Талон Грикспор (Нидерландия) със 7:5 и 6:3. Срещата продължи 1 час и 39 минути.

Даниел Еванс започна стабилно в първия сет, като не даде нито една възможност за пробив на своя съперник. При 5:4 в своя полза състезателя от Великобритания пропусна един мач-бол. Еванс нанесе своя удар при 6:5, когато проби на 15.

Втората част бе равностойно, но Еванс стигна до брейк за 5:3, като в последствие отрази цели четири възможности на Грикспор за пробив, който и бяха първите за нидерландеца в цялата среща. В крайна сметка Дан Еванс заслужено спечели надпреварата.

The rain couldn't stop him! ️



Daniel Evans takes the championship title in Washington D.C. pic.twitter.com/pxJdG1ETUw