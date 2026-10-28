ДБ ще обжалва решението на ЦИК за сигналите за агитация

"Демократична България" ще обжалва решението на ЦИК, с което комисията отказа да се произнесе по същество по над 105 сигнала за използване на официалните канали на Министерския съвет за предизборна агитация. Това съобщиха в позиция от формацията.

Съдът трябва да установи нарушени ли са изборните правила, се казва в писмото до медиите. Според "Демократична България" вместо да разгледа случая по същество, мнозинството в комисията е предпочело процедурни хватки и превратно тълкуване на Изборния кодекс.