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ДБ ще обжалва решението на ЦИК за сигналите за агитация

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ДБ ще обжалва решението на ЦИК за сигналите за агитация
Снимка: БТА/Архив
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"Демократична България" ще обжалва решението на ЦИК, с което комисията отказа да се произнесе по същество по над 105 сигнала за използване на официалните канали на Министерския съвет за предизборна агитация. Това съобщиха в позиция от формацията.

Съдът трябва да установи нарушени ли са изборните правила, се казва в писмото до медиите. Според "Демократична България" вместо да разгледа случая по същество, мнозинството в комисията е предпочело процедурни хватки и превратно тълкуване на Изборния кодекс.

"ЦИК не може да се превръща в институционален щит, който пази властта от проверка. Независимостта на комисията не е привилегия, която позволява да се избягват неудобни решения. Тя е задължение да се прилага законът еднакво към всички", посочват оше партията.

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