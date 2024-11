Деймиън Лилард отбеляза 37 точки за успеха на Милуоки Бъкс над Маями Хийт

Деймиън Лилард отбеляза 37 точки и добави 12 асистенции, а Милуоки Бъкс победи домакина Маями Хийт със 106:103 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Лилард реализира 8 тройки от 13 опита, за да донесе на тима пети пореден успех.

Звездата на Бъкс Янис Антетокумпо, който е лидер в НБА по отбелязани точки (32,4 точки на мач), пропусна срещата заради оток в лявото коляно.

Джими Бътлър реализира 23 точки, а Тайлър Херо добави 18 за "горещите".

Алперен Шенгюн записа "трипъл-дабъл" за победата на Хюстън над Минесота със 117:11 след продължение. Шенгюн се отличи с 22 точки, 11 асистенции и 10 борби, докато Фред Ван Флийт завърши с 27 точки и 11 асистенции за Хюстън. Дилън Брукс отбеляза 22 точки, а Джабари Смит джуниър с 19.

Антъни Едуардс от Минесота реализира 29 точки и спечели 10 борби, но опитът му за стрелба в последната секунда, който можеше да донесе победата на тима в редовното време, не влезе в коша. Джулиус Рандъл записа 21 точки за Тимбъруулвс.

Девин Букър се отличи с 26 точки и 10 асистенции, а Финикс спря серия от пет загуби с убедителна победа над гостуващия Лос Анджелис със 127:100.

Кевин Дюрант и Брадли Бийл отбелязаха по 23 точки при завръщането си след контузии.

Антъни Дейвис завърши с 25 точки и 15 борби, а ЛеБрон Джеймс с 18 точки, 10 асистенции и 8 борби за тима на Лейкърс, който загуби за трети пореден път.

SUNS' TRIO LEADS THE WAY



Booker: 26 PTS, 10 AST

Durant: 23 PTS, 6 REB

Beal: 23 PTS, 3 3PM



Phoenix moves to 2-1 in the #EmiratesNBACup pic.twitter.com/2wzm9dRmLr