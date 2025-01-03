НОВИНИ
У нас
По света
Още
Здраве
Образование
След новините
Твоята новина
bntnews lang bg-flag BG
Гледай сега:
Емисия "По света и у нас" 

Президентът на Панатинайкос покани Никола Йокич да подпише с отбора

Димитрис Янакопулос се субъди в добро настроение тази сутрин.

Никола Йокич
Снимка: БГНЕС
bnt avatar logo
от БНТ , Източник: БТА
17:55, 03.01.2025
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Слушай новината
Слушай новините днес

Президентът и собственик на гръцкия баскетболен тим Панатинайкос Димитрис Янакопулос покани сърбина Никола Йокич да подпише с клуба.

Преди няколко месеца Янакопулос заяви, че Никола Йокич е състезателят, който би искал да привлече в състава.

"Днес се събудих в по-добро настроение от вчера. Йокич, искаш ли да подпишеш с Панатинайкос", каза Янаколуполс във видео, публикувано в социалните мрежи, пише специализираното издание Eurohoops.net.

"Спрях да гледам НБА след Майкъл Джордан, а той е причината отново да гледам. Да, ако можех, бих го взел в моя отбор. Бих искал да бях подписал с Милош Теодосич в миналото. Мисля, че последният договор на Йокич беше за 120 милиона долара, така че не мисля, че е възможно, но би ми харесало", коментира босът на Панатинайкос.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Свали приложението BNТ News
google play badge
Свали приложението BNТ News
app store badge
#БК Панатинайкос #Никола Йокич
Още от: Баскетбол
Голдън Стейт разгроми Филаделфия в НБА
Голдън Стейт разгроми Филаделфия в НБА
Стефан Михайлов замени Албена Хубенова в Берое
Стефан Михайлов замени Албена Хубенова в Берое
Александър Везенков: Изиграхме страхотно второ полувреме
Александър Везенков: Изиграхме страхотно второ полувреме
Янис Андетокумбо и Никола Йокич водят в гласуването за Мача на звездите в НБА
Янис Андетокумбо и Никола Йокич водят в гласуването за Мача на звездите в НБА
Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда добавиха нова победа на сметката си в Евролигата (ВИДЕО)
Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда добавиха нова победа на сметката си в Евролигата (ВИДЕО)
Александър Везенков отново бе най-резултатен за Олимпиакос при успех в Евролигата
Александър Везенков отново бе най-резултатен за Олимпиакос при успех в Евролигата
Топ 24
Най-четени
Гледайте Георги Василев в "Зала на славата" на 19 януари по БНТ 1
Гледайте Георги Василев в "Зала на славата" на 19 януари...
Гледайте "Българските успехи през 2024 г." по БНТ 3
Гледайте "Българските успехи през 2024 г." по БНТ 3
Григор Димитров достигна до полуфиналите в Бризбейн след бърз успех
Григор Димитров достигна до полуфиналите в Бризбейн след бърз успех
Вижте кои са най-предпочитаните имена за новородените за 2024 година
Вижте кои са най-предпочитаните имена за новородените за 2024 година
Олимпийският шампион Карлос Насар стана свидетел на бой между две жени на АМ "Струма"
Олимпийският шампион Карлос Насар стана свидетел на бой между две...
Броят на загиналите птици в Копривщица скочи до 1000, според експерти обаче са много повече
Броят на загиналите птици в Копривщица скочи до 1000, според...
Мъж нахлу в Центъра за спешна помощ в София и преби дежурния охранител
Мъж нахлу в Центъра за спешна помощ в София и преби дежурния охранител
Зарята или студът е причината за смъртта на стотици пойни птици от защитен вид край Копривщица?
Зарята или студът е причината за смъртта на стотици пойни птици от...
Заложническа криза във Франция: Затворник взе за заложници петима души в град Арл
Заложническа криза във Франция: Затворник взе за заложници петима...
Викаш линейка, отговарят: "Намери си личен превоз" - защо отказаха помощ на човек с инсулт?
Викаш линейка, отговарят: "Намери си личен превоз" - защо отказаха помощ на човек с инсулт?
Владимир Зографски се класира за състезанието в Инсбрук от веригата Четирите шанци
Владимир Зографски се класира за състезанието в Инсбрук от веригата Четирите шанци