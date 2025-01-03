Президентът на Панатинайкос покани Никола Йокич да подпише с отбора

Президентът и собственик на гръцкия баскетболен тим Панатинайкос Димитрис Янакопулос покани сърбина Никола Йокич да подпише с клуба.

Преди няколко месеца Янакопулос заяви, че Никола Йокич е състезателят, който би искал да привлече в състава.

"Днес се събудих в по-добро настроение от вчера. Йокич, искаш ли да подпишеш с Панатинайкос", каза Янаколуполс във видео, публикувано в социалните мрежи, пише специализираното издание Eurohoops.net.

"Спрях да гледам НБА след Майкъл Джордан, а той е причината отново да гледам. Да, ако можех, бих го взел в моя отбор. Бих искал да бях подписал с Милош Теодосич в миналото. Мисля, че последният договор на Йокич беше за 120 милиона долара, така че не мисля, че е възможно, но би ми харесало", коментира босът на Панатинайкос.

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