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Делхи е с най-мръсния въздух в света в навечерието на хиндуисткия празник Дивали

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Азия
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делхи мръсния въздух света навечерието хиндуисткия празник дивали
Снимка: БТА
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Делхи е бил най-замърсеният голям град в света тази сутрин според класацията на швейцарската организация „Ай Кю Еър“ (IQAir), една от най-големите платформи за проследяване на качеството на въздуха в световен мащаб, предаде Ройтерс. Индийската столица се подготвя за високи нива на замърсяване преди отбелязването на хиндуисткия празник на светлината Дивали.

Властите Индия разпоредиха на училищата в Делхи и околностите да преминат към онлайн обучение и призова хората да работят от домовете си в навечерието на Дивали, който започва в неделя. Празникът обикновено се отбелязва с множество фойерверки, което допълнително влошава качеството на въздуха.

Тази сутрин към 10:35 часа местно време (7:05 часа българско време) въздухът в Делхи е бил най-замърсеният сред всички големи градове по света с показател от 581 пункта по американския индекс за качество на въздуха, използван от "Ай Кю Еър". След Делхи се е наредил пакистанският град Лахор с отчетени 285 пункта.

Показателят се базира на концентрацията на замърсители във въздуха и не може да бъде пряко сравняван с официалния индекс за качеството на въздуха на Индия, тъй като се използват различни скали и методологии, уточнява Ройтерс. Централният съвет за контрол на замърсяването в Индия съобщи, че националният индекс за качеството на въздуха в Делхи е възлизал на 363 пункта към 10:00 часа, определяйки качеството на въздуха като "много лошо".

Въздухът в Делхи вчера е бил най-замърсеният за този период от годината от осем години насам, съобщиха местни медии, позовавайки се на официални данни. Замърсяването е ежегоден проблем в много части на Северна Индия с настъпването на зимата, когато студеният и тежък въздух задържа емисиите от автомобили, прахът от строителни дейности и дима от изгарянето на отпадъци.

По данни на "Ай Кю Еър" през миналата година сред петте града с най-лошо качество на въздуха три са в Индия – Лони на първо място, Бирнихат на трето и Делхи на четвърто. Китайският град Хотан е бил на второ място, а пакистанският Файсалабад, третият по население в страната, на пето място. Българската столица София е заемала 2166-о място по най-лошо качество на въздуха през 2025 г. от общо 9446 населени места по света, включени в класацията.

#мръсен въздух #Дивали #Делхи

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