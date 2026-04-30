Делян Добрев: Служебният кабинет изпусна инфлацията и тя гони 7%, новият кабинет трябва да вземе мерки

Служебният кабинет изпусна инфлацията и тя гони 7%, новият кабинет трябва да вземе мерки. Това заяви преди старта на първото заседание на 52-рото Народно събрание Делян Добрев от ГЕРБ.

- Възможно ли е сътрудничество с „Прогресивна България“ – между ГЕРБ и „Прогресивна България“?

Делян Добрев: Тези въпроси са за началниците. Аз не съм началник в нашата партия, така че задайте ги към някои от ръководителите.

- Какво наложи Живко Тодоров – бившият кмет на Стара Загора – да си тръгне?

- Така е решил и си е тръгнал.

Какъв парламент очаквате да бъде – ляв, десен? Какво очаквате като мерки? Какъв трябва да бъде?

- Трябва да бъде със сигурност в рамките на 3% бюджетен дефицит. И трябва да се овладеят харчовете и автоматизмите, които бяха заложени през последните години в заплатите. Виждаме, че от вчера вече има новини за висока инфлация в страната. Тоест служебният кабинет изпусна инфлацията и тя гони 7% по прогноза на НСИ. Така че правителството първо трябва да вземе мерки в посока овладяване на инфлацията. Това става с премахване на автоматизмите в бюджета. Защото ако те останат, това означава още по-големи разходи за социални плащания и заплати и още по-висока инфлация.

- Само че Асен Василев каза вчера, че бюджетът за месец април е на нула.

- Вие вярвате ли му?

- А вие? А вие вярвате ли му?

- Никога не съм му вярвал и ако проверите, ще видите, че пак аз съм прав.

- Справи ли се правителството на Росен Желязков с бюджета за миналата година? Говори се в момента за 3,5% дефицит?

- Бюджетът за миналата година беше огромно предизвикателство, защото в него бяха заложени свръхочаквания за приходите. Тези свръхочаквания до голяма степен се случиха, така че можем да поздравим кабинета „Желязков“. Благодарение на добрата работа на кабинета „Желязков“ ние влязохме и в еврозоната.

- Г-н Добрев, нужни ли са нови мерки за овладяване на скока на цените и какво трябва да се направи за пресичане на повишаването на цените на енергийните ресурси, ако е възможно и как?

- Нужни са нови мерки и те са много спешни, защото високата цена на горивата ще доведе до още по-високи цени на продуктите в магазините. Горивата влияят както на процеса на производство, така и на разходите за дистрибуция, което в крайна сметка води до високи цени в магазините. Така че правителството трябва да се занимава първо с това – с бюджета и с овладяването на инфлацията.