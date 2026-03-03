БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
3 март – България празнува Деня на свободата
Делян Пеевски: Да помним, че сме народ, който е имал силата да отстоява своя идеал

от БНТ
У нас
делян пеевски помним сме народ тъмните времена имал силата отстоява своя идеал
Снимка: ДПС
Трябва да помним, че ние сме народ, който и в най-тъмните и бурни времена е имал силата и енергията да отстоява своя идеал - свободна, мирна и независима България. Това заявява лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски по случай Националния празник на България, цитиран от пресцентъра на партията.

Пеевски поздравява всички българи за 3 март:

"Бъдете горди, уверени и свободни граждани в сигурна и мирна България", заявява той.

По думите на лидера на "ДПС - Ново начало" днес, когато отбелязваме 148 години от Освобождението на България, свеждаме глави пред паметта на героите, дали живота си за най-висшата ценност за един народ - свободата.

"За такава България ДПС се бори неизменно и ще продължаваме да служим на хората и да отстояваме тяхната сигурност и свобода", се посочва още в поздравлението на Пеевски.

#3 март #Национален празник #делян пеевски

