Денис Шаповалов ще спори с Медведев за титлата във Виена

Денис Шаповалов ще бъде съперник на руснака Даниил Медведев във финала на турнира от сериите АТP 500 във Виена. Канадецът се наложи със 7:6(4), 6:0 над хърватина Борна Чорич.

В първия сет нямаше нито една точка за пробив, а разликата между двамата дойде от единствения минипробив, който реализира Шаповалов още в първото разиграване в тайбрека. Ситуацията във втория сет бе коренно различна, като в него доминираше Шаповалов, който не даде нито гейм на своя опонент.

Don't let that smile fool you!

An absolutely magnificent @denis_shapo shows no mercy and wins the second set 6-0 to advance to the final of #ErsteBankOpen 2022! What a performance! Congrats, Denis!#ATPVienna #ATP500 #Vienna @atptour pic.twitter.com/33q3EOjgaD