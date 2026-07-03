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Димитър Здравков, "Прогресивна България": Ако данните за полетите са верни, ще изчистят имиджа на Делян Пеевски

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Данните, които могат да бъдат изнесени от вътрешния министър по случая с чартърните полети, биха могли да изчистят имиджа на лидера на ДПС Делян Пеевски, ако се окажат коректни и положителни. Това коментира в "Денят започва" Димитър Здравков, депутат от ПГ "Прогресивна България". Според него тази тема не е „медийна употреба“.

"Каква медийна употреба. Министърът на вътрешните работи си върши работата. Считам, че е време гражданите да получат истинска информация, която ги интересува, касаеща публични личности. Получиха се обвинения, че се навлиза в личното пространство на политика Пеевски. Аз не считам, че човек, който се е заел с политика има такова голямо лично пространство, че да го крие от гражданите. Ако всичко е редно в тези полети, ако информацията, която има възможност да представи министър Демерджиев е позитивна, това ще изчисти имиджа на господин Пеевски."

Попитан дали става дума за разследване или просто за проследяване на пътувания, Здравков отговори, че не би допуснал действия без основания.

„Аз не допускам, че министърът на вътрешните работи ще си позволи, който и да е той, да прави проверка без да има основания. Когато той в пълен вид може да представи информацията пред Народното събрание и обществото, ние ще разберем какви са били пълните мотиви за извършването на тази проверка, за хората, които са летели заедно с господин Пеевски, защо се е пътувало толкова често.“

Според Здравков подчерта, че според него се прекъсва практиката на политически чадър.

„Действията на вътрешното министерство са такива, че показват, че вече върху никой не може да има политически чадър. Независимо как се казва, какъв пост заема и какво влияние има.“

Здравков коментира темата за санкциите „Магнитски“ и моралните измерения на политическото поведение. Той постави въпроси за етичността на връзки между политици, бизнес и институции:

„Морално ли е да пътуваш с бизнесмени, които после печелят определени обществени поръчки? Морално ли е да пътуваш с конституционни съдии, които пазят най-свещения закон на страната? Не всичко, което е законно, е морално.“

Според него подобни казуси трябва да бъдат изяснявани от компетентните органи.

Депутатът от „Прогресивна България“ определи случая като част от по-широка политическа линия на противопоставяне на „стария модел“.

„Това е част от борбата не само със стария модел, а и с разбирането, че има недосегаемост.“

Той обвърза темата с управленската програма на „Прогресивна България“ и заявката им да се борят с този модел.

Той коментира и проектобюджета. Определи го като бюджет на честността.

„Кой финансов министър не иска да раздава пари? Кой не иска да е добрият? Но той излезе и каза честно. Това са реалните параметри.“

Той отхвърли обвиненията, че бюджет 2026 година, че се опитват да си осигурят спокойствие за предстоящите президентски избори.

Вижте целия разговор с Димитър Здравков във видеото.

#Димитър Здравков #"Прогресивна България"

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