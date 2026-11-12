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Домакинският мач на Люксембург с Естония ще се играе пред пълни трибуни, похвалиха се от местната федерация

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Спорт
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Срещата е от 21:45 часа на „Стад дьо Люксембург“ в петък, като по същото време България ще приеме на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив лидерът Исландия.

Домакинският мач на Люксембург с Естония ще се играе пред пълни трибуни, похвалиха се от местната федерация
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Футболната асоциация на Люксембург обяви, че последните останали билети са разпродадени в сряда следобед и към момента се очаква пълен стадион с 9214 души по трибуните за мача в петък вечер срещу Естония. Предишните два домакински мача на Люксембург в този цикъл на Лигата на нациите също имаха прилична посещаемост: 8879 души дойдоха да гледат мача срещу Исландия в края на септември и 8027 души дойдоха за мача с България в началото на октомври (2:0) . И двата мача се проведоха във вторник, но настоящият мач ще се играе в петък вечер.

Люксембург, който има три точки от победата на старта в България, търси и реванш за поражението от Естония с 0:1 на 3-и октомври.

„Щастлив съм, че хората в Люксембург обичат футбола и това си личи по продадените билети. Не съм вярвал, че един ден националният стадион ще ни бъде тесен. Съжалявам, че отборът допусна домакински поражения с Исландия и България, така че е време да ги зарадваме с победа срещу Естония“, коментира президентът на федерацията на страната Пол Филип пред местните медии.

Въпреси ентусиазма, Люксембург отново ще бъде без най-добрия си футболист – атакуващият полузащитник на Бенфика (Лисабон) Леандро Барейро. Освен това Данел Синани (Сампдория, Италия), Сеид Корач (Верона, Италия) и Кристофър Мартинс (Спартак Москва) ще продължат да отсъстват и от мача на „Стад дьо Люксембург“ в петък вечер. В редиците на домакините има и други по-маловажни отсъстващи по различни причини. Завръща се обаче капитанът Лоран Янс, който е важна фигура и в центъра на отбраната, и за отборния дух в съблекалнята. Въпреки 34-те си години, Янс играе редовно за Беверен в белгийското първенство и се намира в много добра форма.

И докато в Люксембург трябва да търсят варианти за атаката, естонският национален отбор по футбол е истински жаден за победа, която да увеличи шансовете им поне за 2-ото място в група С/4 в Лигата на нациите, където са и в момента. Селекционерът на естонците Юрген Хен също има проблеми с контузени играчи и в групата му липсват Рауно Сапинен, Власий Синявски, Мартен Кууск, Маркус Соомец и Роби Саарма. Но оптимизмъг се засилва от завръщането на Роко Роберт Шейн, Владислав Крейда, Никита Михайлов и Мартен-Крис Паалберг обратно в отбора.

Мачът е от 21:45 часа на „Стад дьо Люксембург“ в петък, като по същото време България ще приеме на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив лидерът Исландия.

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