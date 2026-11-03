Атанас Рибарски не повика Кристиан Димитров и Светослав Вуцов за мачовете с Исландия и Естония

Временният селекционер на националния отбор на България по футбол Атанас Рибарски обяви състава си за последните два мача от Лигата на нациите срещу тимовете на Исландия и Естония. "Лъвовете" посрещат исландците на стадион "Христо Ботев" в Пловдив на 13 ноември, а три дни по-късно гостуват на Естония в Талин.

Националният селекционер няма да разчита на двама футболисти от Левски за последните два мача на България в Лигата на нациите. Кристиян Димитров и Светосла Вуцов не получиха повиквателни за двубоите с Исландия на 13-и ноември и три дни по-късно срещу Естония. Така Левски изобщо няма да има представител в първия отбор. Кристиян Димитров бе и капитан на тима.

Интересно е, че в отбора се включват някои младежки национали доскоро, като вратарят Пламен Андреев, крайният защитник на Лудогорец Симеон Шишков и нападателят на Черно море Георги Лазаров. В тима е и халфът на кипърския АЕК Ларнака Иван Пенков. За Шишков, Лазаров и Панков това са първи повиквателни за представителната селекция на България при мъжете.

От състава отпаднаха вратарят Димитър Митов, халфовете Петко Панайотов и Кристиян Стоянов и нападателят Здравко Димитров.

Съставът на България:

Вратари: Даниел Наумов (Ботев Пловдив), Алекс Божев (ЦСКА 1948), Пламен Андреев (Дебрецен)

Защитници: Емил Ценов (Оренбург), Симеон Шищков (Лудогорец), Росен Божинов (Пиза), Теодор Иванов (ЦСКА), Иван Турицов (Динамо Батуми), Християн Петров (Хееренвеен), Димитър Велковски (Арда), Стефан Велков (Сьондериске), Йоан Стоянов (Апоел Беер Шева)

Халфове: Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Панков (АЕК Ларнака), Асен Чандъров (Ботев Пловдив), Георги Русев (ЦСКА 1948)

Нападатели: Марин Петков (Ал-Тавун), Лукас Петков (Елферсберг), Мартин Минчев (Краковия), Атанас Илиев (ЦСКА 1948), Георги Лазаров (Черно море), Кристиян Балов (Цървена звезда)