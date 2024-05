Доминик Тийм изигра последния си двубой на "Ролан Гарос"

„Беше страхотно сбогуване с „Ролан Гарос“, благодаря на всички, които дойдоха и ме подкрепяха. Атмосферата беше невероятна“, коментира Тийм, който освен двата финала в Париж има участие и в двубоя за трофея от Australian Open (2020 г.).



„Имам специална връзка с този турнир. Играх финал при юношите тук, след това постепенно изградих страхотна връзка с турнира, с всички фенове тук. Имам толкова незабравими спомени от кортовете в Париж. Това е турнирът от Шлема, в който имам най-силни резултати. Всяка година се наслаждавах на престоя ми тук. Благодаря ви за всички велики спомени. Ще ги пазя цял живот“, каза още бившият №3 в света.





Thiem's Roland-Garros story has come to an end



