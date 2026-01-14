Драгомир Стойнев, "БСП - Обединена левица": Спиралата от избори след избори отново надвисва над страната

През последните месеци БСП беше част от управляващото мнозинство и даде своя принос за стабилността на държавата и за спокойствието на българските граждани. Това каза в декларация от името на "БСП - Обединена левица" председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев.

"Ние сме в една странна ситуация. Голяма част от народните представители не разбират, че започваме нова сесия, а смятат че сме на предизборна програма. И представиха своите предизборни платформи.

Жалко, че хора с опит не разбират какво се случва. Това показва че в последните месеци единственото, което ги е интересувало е не дали ще има благоденствие за българските граждани, икономически растеж или високи доходи, стабилност, а по-скоро тяхното политическо его. Жалко е, но в крайна сметка това е реалността.

На прага сме на нова сесия, в която съм убеден, че както може да е ползотворна, така и изцяло отдадена на предизборните платформи и желания на отделните политически сили.

Жалко е, защото за 11 месеца стабилността и усилията, които положиха и в пленарна зала, и отделните парламентарни групи, доведоха до икономически растеж, който не сме виждали в последните години, който е третият в ЕС. Той доведе до ръст на чуждестранните инвестиции, но хубаво е, че доведе и до ръст и на вътрешните инвестиции. А до тези от вас, които разбират от капиталови пазари - всеки може да сравни ръста на Фондовата борса, която е 30% само за една година. Нещо, което не се е случвало никога в нашата история. Това показва, че когато има редовно правителство и редовен парламент и ясна политика, нещата се случват.

Оставям настрана и големия успех, който България постигна, ставайки член на еврозоната, макар че някой както чувам иска да преразгледа всичките съюзи, едва ли не да си намерим наша планета, на която да живеем само там и да се развиваме, да не ни интересува отделния свят.

Но за съжаление световният ред се променя и ние трябва да се съобразяваме с това. "БСП - Обединена левица" през последните месеци беше част от управляващото мнозинство и даде своя принос за стабилността на държавата и за спокойствието на българските граждани. За съжаление, може би типично по български ще сме първата държава, която влиза в еврозоната без правителство, без редовен бюджет, на прага на парламентарни избори, на прага на една политическа конфронтация. Нещо, което е доста притеснително и дали ние ще защитим интереса на българските граждани и България, зависи изцяло от нас.

Притеснително е, че през декември единствено "БСП - Обединена левица" чу синдикатите. Притеснително е, че само ние се опитахме да внесем нотка разум тук в българския парламент. И да ви обясним, че без бюджет страната отива към криза. Още повече, че хората ще бъдат потърпевши.

Хората, не толкова предприемачите, не толкова инвеститорите, не толкова корпоративните интереси, а обикновените граждани. Никой за съжаление не ни чу и се прие едно правило - една дванадесета и най-странното, където все още доходите на хората не са индексирани. Те обаче щели да бъдат индексирани в края на януари видите ли, но никой не знае с кой индекс. С хармонизирания ли, или с индекса на потребителските цени.

Нещо, което колегите от ПП-ДБ, ентусиазирани от протестите и от радостта, че в България отново настъпва хаос, не успяха да доизкусурят. И това нещо сега ще го понесат българските граждани.

Когато говорим за законодателство, и тук всички трябваше да говорят за това, а не как се променя световният ред, къде ще бъде България, как изведнъж ще се събудим силни, здрави и успешни. В крайна сметка това може да се постигне единствено и само с национално единство.

Национално единство в тази зала няма как да има, защото когато предстоят избори никой не го интересува какво ще е законодателството. Затова вие не предложихте абсолютно нищо!

Ние от "БСП - Обединена левица" считаме, че най-важното този месец, който остава на парламента като работа е именно законодателството, което касае борбата със спекулата.

За нас това е изключително важно. Виждаме не само как се закръгляват цените от търговците, не само че има нелоялни търговски практики.

Забележете банките! Самите банки - техните такси и услуги изведнъж вместо да е 1,96 става 2 евро, вместо да е 3,15 става 4 евро и всичко върви нагоре. Кой трябва да ги санкционира? Органите, виждайки че едно правителство си отива и не може да застане зад контролните органи, самите нямат тази сила и мощ да защитят българските граждани.

Това сътвориха всички тези, които желаеха държавата да се срине и хората без подкрепа да нямат към кого да се обърнат и да няма кой да ги защити от високите цени.

Относно бюджета - всички говорят как са загрижени, с реални действия го показва единствено "БСП - Обединена левица".

Преди малко чух и думи за отбраната. След като сами не приемаме бюджета, се простреляхме в крака. Вие от опозицията спряхте модернизацията на българската армия! И това трябва да е ясно, тази година ще бъде нулева за модернизацията на българската армия. Казвам го за псевдопатриотите, които смятат, че България ще стане толкова силна, че да завземаме територии.

През този месец, който следва силно се надявам да няма безсмислени спорове, ако искаме да имаме конкретен резултат. Дано има този разум, защото безсмислените спорове отнемат от нашето време. Обидите са част от това народно събрание, което допусна това да стане част от нашето ежедневие. Жалко, но това означава, че народните представители нямат нужното възпитание и че те така възпитават към агресия, обиди и своите деца.

На тези избори българските граждани трябва много внимателно да преценят какви хора се изпращат тук в пленарна зала.

Относно Изборния кодекс - БСП винаги сме били за честни и прозрачни избори. Трябва да сме изключително внимателни така че да не отблъснем и така вече невярващите хора в законодателния процес, а по-скоро да ги привлечем.

Не искам да съм лош пророк, но спиралата от избори в избори отново надвисва над страната. От нас зависи този един месец да покажем дали сме на висотата като народни представители, като висотата на тези, които са били преди нас, и че сме отговорни към очакванията на българските граждани."