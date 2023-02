Две деца загинаха след като автобус се вряза в ясла в Канада

Две деца загинаха, а шест бяха ранени, при врязване на автобус в детска ясла в Канада, предаде Ройтерс, като се позова на полицията.

Според неин представител, цитиран от Франс прес, става въпрос за "умишлен акт".

Някои от пострадалите са в критично състояние. Трагедията се разиграла в Лавал, предградие на Монреал.

51-годишният водач, служител на местната компания за обществен транспорт, е задържан по обвинения в убийство и безразсъдно шофиране.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

При врязването на автобуса в детската ясла там е имало около 80 деца под 5-годишна възраст.

Премиерът Джъстин Трюдо заяви, че е съсипан от новината.

My heart is with the people of Laval today. No words can take away the pain and fear that parents, children, and workers are feeling – but we are here for you. I’m keeping everyone affected by this unfathomable, tragic event in my thoughts.