Екипажът на "Спейс Екс" започна историческата си разходка в Космоса

Екипажът на "Поларис Дон", мисия на американската компания "Спейс Екс", започна първата разходка в Космоса на непрофесионални астронавти, предаде АФП.

Милиардерът Джаред Айзъкман и служителката на компанията Сара Гилис излязоха от космическия кораб "Дракон" за двучасово плаване в Космоса на орбита от 700 км - почти два пъти по-голяма височина от тази на Международната космическа станция.

Основната цел на начинанието е да се изпробват новите костюми за астронавти на "Спейс Екс", които са проектирани да отведат астронавти до Луната, Марс и отвъд тях.

The Polaris Dawn spacewalk is now complete, marking the first time commercial astronauts have completed a spacewalk from a commercial spacecraft! Congratulations to @rookisaacman, @Gillis_SarahE, @KiddPoteet, @annawmenon, and to all the SpaceX teams!