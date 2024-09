Сбъдната детска мечта - "Спейс Екс" започна историческата си разходка в Космоса

На 700 километра над Земята беше извършена първата частна космическа разходка. Събитие, което е сравнявано с кацането на човек на Луната. Първият турист, излязъл в околоземна орбита, е милиардерът Джаред Айзъкман. Сара Гилис е вторият непрофесионален астронавт, осъществил космическа разходка. Двамата пътуваха с кораб на Спейс Екс.

Исторически думи, произнесени в исторически момент. Една сбъдната детска мечта за Джаред Айзъкман - 41-годишен милиардер, създател на печеливша финтех компания. Сара Гилис е инженер в СпейсЕкс. Разходката им продължи общо 30 минути. За нея те се подготвяха два дни, за да не получат декомпресия.

За разлика от другите кораби, апаратът на Спейс Екс няма отсек, който остава отделен от люк, така че по време на цялата разходка всички на борда бяха изложени на въздействието на Космоса. Освен Айзъкман и Гилис, на борда са Скот Поти и инженерът Анна Менон. Те, обаче, не напуснаха вътрешността на кораба. Освен наслада, разходката имаше и технологична цел - да се проведат стрес-тестове на нови скафандри на SpaceX. Не е ясно колко е платил Айзъкман, за да сбъдне мечтата си. Твърди се, че сумата е около 200 милиона долара. Само мястото в кораба струва около 55 милиона долара.

The Polaris Dawn spacewalk is now complete, marking the first time commercial astronauts have completed a spacewalk from a commercial spacecraft! Congratulations to @rookisaacman, @Gillis_SarahE, @KiddPoteet, @annawmenon, and to all the SpaceX teams!